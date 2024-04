Biden: "Questa sentenza è il risultato dell’agenda estrema dei rappresentanti eletti repubblicani che si impegnano a strappare la libertà alle donne"

La Corte Suprema dell’Ariziona ha sentenziato che lo Stato deve aderire ad una legge del codice penale risalente all’800 che vieta tutti i casi di aborto, tranne quando “è necessario salvare” la vita della donna. La legge, che risale al 1864, prevede anche una pena da 2 a 5 anni di carcere per chi procura un’interruzione di gravidanza. I giudici della Corte hanno stabilito che l’entrata in vigore della legge possa avvenire tra 14 giorni.

Biden: “In Arizona divieto aborto estremo e pericoloso”

“Milioni di abitanti dell’Arizona vivranno presto sotto un divieto di aborto ancora più estremo e pericoloso, che non riesce a proteggere le donne anche quando la loro salute è a rischio o in tragici casi di stupro o incesto. Questo crudele divieto fu emanato per la prima volta nel 1864, più di 150 anni fa, prima ancora che l’Arizona fosse uno Stato e ben prima che le donne si assicurassero il diritto di voto. Questa sentenza è il risultato dell’agenda estrema dei rappresentanti eletti repubblicani che si impegnano a strappare la libertà alle donne“. Lo afferma il presidente Joe Biden, commentando la decisione della Corte Suprema dell’Arizona.

