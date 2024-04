L'aereo è poi atterrato in sicurezza a Denver, ma i passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di panico

Un Boeing 737 della Southwest Airlines è stato costretto al rientro poco dopo il decollo a causa della perdita della copertura di uno dei motori. È accaduto a un aereo della compagnia americana – già al centro delle cronache settimana scorsa per un volo che ha rischiato di schiantarsi contro la torre di controllo dello scalo LaGuardia di New York – diretto a Houston. L’aereo è poi atterrato in sicurezza a Denver, ma i passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di panico. Le autorità americane hanno aperto un’indagine.

