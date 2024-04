Il ministro degli Esteri Kuleba: "Bombe guidate russe spazzano via le nostre posizioni"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lancia l’allarme sulla mancanza di munizioni per Kiev nella sua resistenza all’invasione russa. “Oggi l’intensità dei bombardamenti russi è piuttosto alta. Abbiamo una scorta di missili per la difesa aerea. Ma credo che dobbiamo pensare a ciò che accadrà domani. Domani, l’intensità potrebbe continuare a essere la stessa e noi saremo a corto di missili, se continueranno a colpirci ogni giorno come stanno facendo nell’ultimo mese”, ha detto Zelensky in un’intervista alla tv statale, come riporta Unian. Zelensky ha aggiunto che l’Ucraina ha iniziato ad acquistare da sola i proiettili per i sistemi di difesa aerea, poiché l’assistenza internazionale non è sufficiente, data l’intensità dei bombardamenti di Mosca. “Tutto questo costa”, ha però precisato, “all’inizio della guerra facevamo affidamento solo sull’assistenza internazionale. Oggi ci affidiamo ai nostri contratti. Abbiamo iniziato a lavorare separatamente in diversi Paesi senza aspettare gli aiuti”.

Kuleba: “Bombe guidate russe spazzano via nostre posizioni”

Alle parole di Zelensky hanno fatto eco quelle del ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, in un’intervista al Financial Times. Ha detto che i soldati ucraini “vengono attaccati in modo massiccio e direi anche di routine da bombe aeree guidate che spazzano via le nostre posizioni“. Si tratta di bombe talmente potenti che gli analisti ucraini del ministero della Difesa di Kiev le hanno definite come un’arma per la quale le forze di Kiev “praticamente non hanno contromisure”. Le bombe guidate possono trasportare tra 500 kg e 1,5 tonnellate di esplosivo per oltre 60 km, lasciando crateri larghi fino a 20 metri e profondi 6. I russi, riporta ancora il Financial Times, hanno attaccato l’Ucraina con circa 3.500 bombe aeree guidate nel 2024. Secondo i funzionari della difesa ucraini, si tratta di un aumento di 16 volte rispetto al 2023. Solo nella terza settimana di marzo, la Russia “ha lanciato oltre 700 bombe aeree guidate”, ha affermato Zelensky.

