Il contrammiraglio greco Vasileios Gryparis a LaPresse: "Più navi aiuterebbero il comando italiano"

“Il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio ha avuto un’eccellente prestazione, insieme ad altre navi. Ha un’ottima e magnifica capacità di distruzione di droni che ha contribuito in modo significativo ai risultati positivi raggiunti finora. Abbiamo una percentuale significativa di questi interventi”. Lo ha dichiarato a LaPresse il comandante dell’operazione Eunavfor Aspides, il contrammiraglio greco Vasileios Gryparis, interpellato sul contributo italiano alla missione navale Ue.

“Abbiamo uno stretto coordinamento con il contrammiraglio Stefano Costantino, comandante della forza della missione Aspides. Ci parliamo almeno due volte a settimana. Abbiamo ampie vedute sull’operazione. È difficile per lui perché si trova nelle condizioni più dure da affrontare, e io cerco di contribuire effettivamente alla sua missione intervenendo presso tutti gli altri soggetti interessati e i paesi confinanti dell’area e fornendogli le migliori soluzioni possibili. E, naturalmente, questo rivolgersi agli Stati membri per fornire più risorse va a suo vantaggio in modo che possa svolgere al meglio il suo lavoro” ha aggiunto a LaPresse il comandante dell’operazione Eunavfor Aspides, il contrammiraglio greco Vasileios Gryparis, interpellato sul contributo italiano alla missione navale Ue.

