IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 185. Israele ha ritirato le truppe di terra combattenti dal sud di Gaza, lasciando Khan Yunis dove stanno rientrando gli sfollati palestinesi.

Fonti palestinesi: “No progressi negoziati, ostinazione Israele”

Dopo Israele anche fonti palestinesi a Gaza smentiscono le indiscrezioni, emerse da fonti egiziane, di progressi nei negoziati per un accordo di cessate il fuoco. Lo riporta l’emittente libanese Al-Mayadeen, vicina agli Hezbollah, secondo cui un alto funzionario palestinese lamenta “l’ostinazione” di Israele e insiste sul fatto che “finora non c’è stato alcun progresso”.

Fonti Israele: “Nessun accordo all’orizzonte”

“Non vediamo un accordo all’orizzonte“. Alti funzionari israeliani, citati da Channel 12 e Ynet, smentiscono le indiscrezioni, fatte trapelare in queste ore da fonti egiziane, di passi avanti concreti nei negoziati per una tregua a Gaza e un potenziale cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas. “La distanza tra le parti è ancora grande”, ha spiegato a Ynet un funzionario israeliano.

Anche un anonimo funzionario palestinese, citato dal media libanese Al Mayadeen,ha smentito progressi nei negoziati. “Tutti i tentativi e gli sforzi dei mediatori per raggiungere un accordo hanno incontrato l’inflessibilità israeliana”, ha spiegato. “Al momento non ci sono progressi nei negoziati. Se ce ne saranno, lo annunceremo attraverso i canali ufficiali. Hamas aderisce alle sue richieste, che includono un cessate il fuoco, il ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza, l’ingresso di aiuti, il ritorno degli sfollati di Gaza e uno scambio tra prigionieri”.

Israele uccide comandante Hezbollah nel sud del Libano

Un comandante dell’unità d’elite libanese Al Radwan di Hezbollah è stato ucciso insieme ad altri due soldati in un raid israeliano nel villaggio di Al Sultanya, nel Libano meridionale. L’annuncio è arrivato dopo che l’Idf nelle scorse ore aveva dichiarato di aver colpito le posizioni di Hezbollah a Kafr Kila, nonché un lanciarazzi a Yaroun, pubblicando un video dell’attacco.

Media Egitto: “Progressi nei negoziati per tregua Gaza”

I negoziati per una tregua a Gaza stanno facendo “progressi” al Cairo. Lo riporta il canale televisivo egiziano Al-Qahera News citando una fonte egiziana di alto rango. Israele e Hamas hanno inviato domenica delle squadre in Egitto per nuovi colloqui su un potenziale cessate il fuoco nel conflitto, dopo l’arrivo nel weekend del direttore della Cia William Burns. Secondo l’emittente egiziana le delegazioni di Hamas e del Qatar torneranno a Il Cairo entro due giorni per concordare i termini definitivi dell’accordo. Le consultazioni proseguiranno nelle prossime 48 ore.

