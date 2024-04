Scene di panico ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito

Le impressionanti immagini della caduta a terra di un carro di 35 metri di altezza durante una festa religiosa ad Anekal, in India. Nella cittadina vicino a Bangalore si stava celebrando una processione in onore del tempio di Huskur Madduramma quando i fedeli che sorreggevano la struttura utilizzando delle corde non sono riusciti a mantenerla in equilibrio. Scene di panico al momento del collasso del carro, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

