Distrutti nove grattacieli residenziali, tre dormitori e diversi edifici amministrativi

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 773

Mosca: “Attacco missilistico di Kiev su Belgorod”

Le Forze Armate dell’Ucraina (Afu) hanno bombardato Belgorod e la regione di Belgorod, colpendo la facciata dell’edificio della clinica pediatrica, il complesso sportivo Luch e 12 condomini, che sono stati danneggiati. Lo ha annunciato il capo della regione, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram, come riporta Tass. “A Belgorod, a seguito di un attacco aereo da parte delle forze armate ucraine, sono stati rilevati vari danni in 12 condomini (le finestre sono state rotte in 18 appartamenti), la facciata è stata colpita e le finestre sono state rotte in uno degli edifici della clinica pediatrica. E’ stato danneggiato il tetto del complesso sportivo Luch e la facciata dell’edificio commerciale è stata danneggiata. Secondo le prime informazioni sono state colpite tre auto”, ha scritto Gladkov, aggiungendo che questa mattina è stato attivato un sistema di difesa aerea su Belgorod e sulla regione e che 10 bersagli aerei sono stati abbattuti. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero state vittime.

Kiev: “Russia vuole distruggerci, mai compromessi con Putin”

“I russi non sono interessati ad alcun negoziato. Vogliono la capitolazione dell’Ucraina. Ma ciò non accadrà mai: tutti noi che siamo in Ucraina non accetteremo alcun compromesso sulla nostra indipendenza, sulla nostra integrità territoriale, sulla nostra libertà. E questo presidente non accetterà mai nulla come gli accordi di Minsk o un conflitto congelato. Ne sono sicuro”. Lo ha detto Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Politico. “E’ naturale che le persone siano stanche: due anni sono tanti. Ma la gente crede ancora nella nostra vittoria”, ha detto ancora Yermak, sottolineando che l’Ucraina è grata per tutto il sostegno che sta ricevendo ma, come già evidenziato da Zelensky e dai suoi ministri, ha bisogno di ottenere di più, in particolare più proiettili di artiglieria da 155 mm, droni, sistemi di guerra elettronica e soprattutto più missili terra-aria Patriot. “Abbiamo ancora un fondamentale bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea perché senza di essi è impossibile difendere le nostre città”, ha aggiunto Yermak, spiegando che i Patriot sono ncessari per difendere la linea del fronte, dove i russi stanno causando ingenti danni e c’è il timore che possano ribaltare l’equilibrio militare, in particolare con le bombe a guida aerea.

Papa: “I bambini hanno dimenticato la capacità di sorridere”

“Qui in Italia sono arrivati tanti bambini dalla guerra in Ucraina. Questi bambini non sorridono, hanno dimenticato la capacità di sorridere. E’ brutto per un bambino. Pensiamoci”. Lo ha detto Papa Francesco, nel corso dell’udienza con i volontari della Croce Rossa Italiana in occasione del 160° anniversario della fondazione, in corso nell’aula Paolo VI.

Kiev: sale a 4 bilancio vittime attacchi su Zaporizhzhia

Il bilancio delle vittime degli attacchi missilistici russi contro Zaporizhzhia nel pomeriggio del 5 aprile è salito a quattro. Lo ha riferito il governatore della regione, Ivan Fedorov, come riporta Kiev Independent, aggiungendo che sono 23 le persone rimaste ferite. Le vittime sono due uomini e due donne. Due di loro sono morti in ospedale, ha detto il governatore. Otto dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, quattro dei quali si trovano in gravi condizioni. Tra i ricoverati ci sono un bambino di nove anni e un giovane di 17, ha riferito Fedorov. Secondo le ultime informazioni, più di 40 edifici sono stati danneggiati, tra cui 24 case, nove edifici a più piani, un dormitorio e un asilo.

Zelensky nomina Hordiychuk nuovo vice comandante Guardia Nazionale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il tenente generale Volodymyr Hordiychuk nuovo vice comandante della Guardia Nazionale Ucraina (NSU). Lo ha annunciato l’Ufficio del Presidente il 5 aprile, come riporta il Kyiv Independent. La Guardia Nazionale è un’unità di truppe interne che opera sotto il Ministero dell’Interno. La forza è responsabile della protezione dell’ordine pubblico, della sorveglianza di strutture strategicamente importanti e del contrasto ai gruppi armati.

Attacco russo a Kharkiv, 6 morti e 10 feriti

Le forze di Mosca hanno lanciato un attacco nella regione di Kharkiv nella notte, uccidendo sei persone e ferendone altre dieci. Lo ha dichiarato il sindaco della città di Kharkiv, Ihor Terekhov, tramite Telegram, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. L’attacco nella regione è iniziato intorno a mezzanotte. Almeno nove grattacieli residenziali, tre dormitori, diversi edifici amministrativi, una stazione di servizio, veicoli privati ed edifici di aziende locali sono stati danneggiati o distrutti.

Intorno all’1:23 ora locale, il governatore dell’Oblast’ di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha annunciato su Telegram che un missile aveva colpito un negozio in città e che diverse auto vicine avevano preso fuoco. All’inizio della notte sono state registrate esplosioni nei pressi di un edificio residenziale della zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata