Altra tappa fondamentale della visita di Janet Yellen in Cina

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen è arrivata a Pechino, il secondo giorno della sua visita ufficiale in Cina. Il suo arrivo nella capitale cinese avviene dopo l’annuncio che gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato di tenere colloqui incentrati su una delle principali lamentele americane riguardante il modello economico cinese. Le due parti hanno in programma una serie di “incontri ravvicinati” per una crescita economica più equilibrata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata