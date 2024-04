Le due maggiori economie del mondo sembrano ancora in fase di definizione delle regole su come competere l'una contro l'altra

Il Segretario al Tesoro Janet Yellen è arrivata in Cina per cinque giorni di incontri in una nazione decisa a evitare il conflitto aperto con gli Stati Uniti, ma le due maggiori economie del mondo sembrano ancora in fase di definizione delle regole su come competere l’una contro l’altra. Ci sono tensioni sul sostegno del governo cinese alla produzione di veicoli elettrici e pannelli solari, proprio mentre il governo statunitense aumenta i propri aiuti a questi settori tecnologici. Ci sono differenze nel commercio, nella proprietà di TikTok, nell’accesso ai chip per computer e nella sicurezza nazionale: tutti elementi che mettono a rischio quella che è diventata una relazione attentamente gestita. Yellen ha illustrato ai giornalisti le questioni che intende sollevare con le sue controparti cinesi durante la sua visita di cinque giorni.

Inizia il suo viaggio a Guangzhou e successivamente si sposta a Pechino per incontrare i leader del settore finanziario e i funzionari statali. Tra i suoi impegni ci sono il vice premier He Lifeng, il governatore della Banca Centrale Cinese Pan Gongsheng, l’ex vice premier Liu He, i leader delle imprese americane che operano in Cina, studenti universitari e leader locali. Parlando con i giornalisti durante una sosta di rifornimento in Alaska durante il viaggio verso l’Asia, Yellen ha dichiarato che la sua visita è una “continuazione del dialogo che abbiamo avviato e approfondito” da quando il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati nel 2022 in Indonesia. Ha sottolineato che si tratta del suo terzo incontro con la Cina. “Abbiamo bisogno di condizioni di parità“, ha dichiarato la Yellen ai giornalisti. “Siamo preoccupati per i massicci investimenti in Cina in una serie di settori che stanno portando a un eccesso di capacità produttiva”.

