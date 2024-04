Il presidente Masisi: "Sono troppi, c'è sovrappopolazione e ne stiamo pagando il prezzo"

Un ‘caso elefanti’ rischia di compromettere i rapporti diplomatici tra Germania e Botswana. Il presidente del Paese africano, Mokgweetsi Masisi, ha dichiarato di essere molto arrabbiato con il governo tedesco, in particolare con la ministra dell’Ambiente, Steffi Lemke. Il motivo è la decisione della ministra tedesca di limitare l’importazione dei trofei di caccia dall’Africa e, se possibile, vietarli del tutto. Il fatto che Lemke voglia vietare l’importazione di trofei favorisce la povertà e il bracconaggio, ha affermato Masisi, spiegando che la caccia è anche un mezzo per controllare la popolazione degli elefanti nel Paese. Dopo decenni di protezione delle specie, il Botswana soffre di una sovrappopolazione di elefanti, ha spiegato ancora Masisi, aggiungendo che le persone vengono calpestate a morte dai pachidermi, mentre villaggi e raccolti rischiano spesso di essere distrutti.

La proposta di Masisi

“È molto facile sedersi a Berlino ed avere un’opinione sui nostri affari in Botswana. Stiamo pagando il prezzo per preservare questi animali nel mondo”, ha affermato il presidente del Paese africano, come riporta Bild, aggiungendo che “la signora Lemke deve prendersi il tempo per accettare i fatti e la scienza”. Masisi ha, quindi, proposto che la Germania accolga “20mila elefanti selvatici”, così da poter verificare come si può convivere con gli animali senza la caccia.

8mila elefanti già regalati

Il Botswana ha già regalato 8mila elefanti dall’area protetta transfrontaliera Kavango-Zambesi all’Angola e il Mozambico deve ancora raccogliere il suo contingente. “E vorremmo fare un’offerta del genere alla Repubblica Federale Tedesca. Non accettiamo un no come risposta”. Per Masisi la condizione del ‘regalo’ è che “i nostri elefanti possano vagare liberamente. Il clima tedesco è già abbastanza brutto per loro”. In questo modo, la ministra Lemke potrebbe verificare come convivere con gli elefanti senza la caccia, ha affermato ancora il capo di Stato.

