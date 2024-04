Fallito il tentativo, ci sono stati scontri a fuoco ieri sera con la polizia

Colpi di arma da fuoco sono esplosi nel centro della capitale di Haiti ieri sera: la polizia ha combattuto per diverse ore contro i membri delle bande vicino al Palazzo Nazionale. I media locali hanno riferito che almeno un poliziotto è stato colpito da colpi di arma da fuoco dopo che lui e altri agenti sono stati costretti a fuggire da un’auto blindata che è stata poi data alle fiamme.

Lo scontro a fuoco arriva più di un mese dopo che le bande hanno iniziato ad attaccare le principali infrastrutture governative. La violenza in alcune aree si è in qualche modo attenuata da quando sono iniziati gli attacchi il 29 febbraio, ma gli spari risuonano ancora ogni giorno. Secondo l’Onu, almeno 1.554 persone sono state uccise fino al 22 marzo e altre 826 ferite. La situazione ha costretto il primo ministro Ariel Henry ad annunciare il mese scorso che si sarebbe dimesso non appena fosse stato creato un consiglio di transizione.

