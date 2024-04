Lo ha detto Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri di Mosca

La Russia sta predispomnendo tutto il materiale necessario per citare in giudizio “davanti a corti internazionali” l’Ucraina per “atti terroristici”. A parlarne, durante una intervista a Channel One, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass, è Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri di Mosca. Zakharova non ha spiegato quali siano “le corti internazionali” a cui intendono ‘denunciare’ l’Ucraina: “Non è il momento di rivelare “tutto ciò che è in serbo per il regime di Kiev in questa fase”.

Zakharova ma ha sottolineato che nel fascicolo che sarà trasmesso, sono contenuti elementi relativi all’esplosione del ponte di Crimea, all’omicidio della giornalista russa Daria Dugina e del corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, all’attentato al co-presidente del partito “Una Russia giusta – Per la verità” Zakhara Prilepin.”Non stiamo ancora parlando del Crocus City Hall – ha aggiunto – perché sono necessari materiali ce le forze dell’ordine devono raccogliere e fornire”. Quando “appariranno nuove informazioni sulla partecipazione, la possibile partecipazione dei servizi speciali ucraini” nell’attentato al Crocus, “queste ulteriori informazioni verranno inviate con la richiesta di una domanda cautelare”.

