La sua apparizione pubblica più significativa da quando gli è stato diagnosticato il cancro

Re Carlo III, insieme alla regina Camilla e ad altri membri della famiglia reale, ha partecipato alla messa di Pasqua al Castello di Windsor. È stata la sua apparizione pubblica più significativa da quando gli è stato diagnosticato un cancro il mese scorso. Il monarca ha salutato sorridente i presenti al suo ingresso nella Cappella di San Giorgio per la cerimonia. La presenza di Carlo, 75 anni, secondo alcuni rappresenta un tentativo di rassicurare il pubblico sulla sua salute dopo che il re si è ritirato dai doveri pubblici in seguito alla diagnosi. La funzione pasquale è stata di durata ridotta rispetto al solito poiché anche Kate, la principessa del Galles, è in cura per il cancro e ha sospeso i suoi doveri pubblici. La principessa, suo marito, il principe William e i loro figli non erano presenti alla cerimonia.

