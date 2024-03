Evacuate 150 case per il momento, sul posto i servizi specializzati

Ostaggi in un edificio nel centro di Ede, una cittadina dei Paesi Bassi. Lo riferiscono i media locali come il De Telegraaf, che parla di un bar/locale di intrattenimento. Secondo quanto si legge sui social della polizia, “un’area è stata evacuata a Ede, circa 150 case. I residenti sono stati messi al riparo”. C’è una “situazione di ostaggio di diverse persone” in corso “in un edificio del centro città. Pertanto, diversi servizi specializzati sono sul posto”.

Er wordt in #Ede nu een gebied ontruimd, ongeveer 150 woningen. De bewoners worden opgevangen. Voor journalisten is er een persvak op de hoek Detmarstraat/Arnhemseweg. — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

La polizia della Regione dove si trova la cittadina di Ede, nei Paesi Bassi, ha scritto sui social che “al momento non ci sono indicazioni di movente terroristico” nella presa di ostaggi. “Notiamo che ci sono molti interrogativi sul movente ma al momento non ci sono indicazioni di un movente terroristico” ha scritto sui social. Sul posto le unità specializzate per gestire la crisi.

La polizia ha isolato una parte della città olandese: il portavoce della polizia Simon Klok ha dichiarato all’Associated Press che alcune persone erano tenute in ostaggio nella città di Ede, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull’incidente o di dire quante persone fossero coinvolte. Le immagini che circolano della scena di Ede, una città rurale di mercato a 85 chilometri (53 miglia) a sud-est di Amsterdam, mostrano la polizia e i vigili del fuoco per le strade in un’area isolata. Il comune ha dichiarato che tutti i negozi del centro di Ede rimarranno chiusi.

