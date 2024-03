Il bilancio è di due vittime, tra cui un bambino di cinque anni

Incidente mortale in Texas, Stati Uniti. In un’autostrada fuori da Austin il 22 marzo scorso c’è stato uno scontro tra un camion che trasportava cemento e uno scuolabus. Il bilancio è di due vittime, tra cui un bambino di cinque anni. Il pullmann trasportava più di 40 alunni di un asilo che stavano tornando da una gita allo zoo. Nel mezzo, inoltre, erano presenti anche 11 adulti. Le immagini, riprese dalla telecamera del cruscotto dello scuolabus, mostrano l’esatto momento in cui è avvenuta la collisione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata