IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 175. L’alto commissario dell’Onu per i diritti umani Volker Türk ha affermato che Israele ha una responsabilità significativa sulla catastrofe umanitaria a Gaza. L’ufficio del premier Netanyahu ha concordato di riprogrammare l’incontro della sua delegazione con gli Usa su Rafah. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Temo che il conflitto in Medioriente possa allargarsi ma noi dobbiamo fare tutto il possibile perché non accada”.

Idf: “A Gaza distrutti lanciarazzi puntati contro Israele”

Le truppe della Brigata Nahal delle forze israeliane di difesa (Idf) hanno individuato e distrutto diversi lanciarazzi puntati contro Israele nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel, citando l’Idf. I militari della brigata Nahal negli ultimi giorni hanno ucciso diversi uomini armati anche con l’ausilio di raid aerei. L’aviazione israeliana, da parte sua, ha colpito un edificio a Nuseirat, nel centro di Gaza, che secondo l’Idf era usato da Hamas per attività terroristiche. Proseguono le operazioni dell’Idf anche nell’ospedale al-Shifa di Gaza City, ad al-Qarara, nel sud dell’enclave, e nel quartiere al-Amal di Khan Younis, dove l’Idf ha eliminato agenti di Hamas, sequestrato armi e distrutto siti appartenenti al gruppo.

Biden: “Paesi arabi pronti a riconoscere pienamente Israele”

Il presidente Usa, Joe Biden, ha affermato che l’Arabia Saudita e altri Paesi arabi sono “pronti a riconoscere pienamente Israele” durante un discorso nel corso di un evento per la raccolta fondi elettorali al Radio City Music Hall di New York, secondo i giornalisti presenti. Lo riporta la Cnn. “Non entrerò nei dettagli adesso. Ma ho lavorato con i sauditi e con tutti gli altri Paesi arabi, inclusi Egitto, Giordania e Qatar. Sono pronti a riconoscere pienamente Israele, riconoscere pienamente Israele per prima volta”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca. “Ma deve esserci un piano post-Gaza, e deve esserci una soluzione a due Stati, non deve avvenire oggi, ma deve esserci un progresso, e penso che possiamo farlo”, ha aggiunto.

Tajani: “Temo che il conflitto possa allargarsi”

“Temo che il conflitto” in Medioriente “possa allargarsi ma noi dobbiamo fare tutto il possibile perché non accada“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Porta a Porta’ su Rai 1. Per Tajani in Libano l’obiettivo è “ridurre l’influenza di Hezbollah”. Quello scatenato da Hamas, ha proseguito, “è stato un attacco violento, una caccia all’ebreo per provocare una reazione di Israele per far reagire i Paesi arabi in un momento in cui Israele stava per firmare l’accordo con l’Arabia Saudita”.

