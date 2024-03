I due sono in città per un evento di raccolta fondi per la rielezione del presidente

Joe Biden e Barack Obama sono arrivati giovedì a New York insieme a bordo dell’Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti e l’ex leader della Casa Bianca sono in città per un evento di raccolta fondi per la campagna elettorale di Biden al Radio City Music Hall. Alla kermesse è atteso anche un altro ex presidente democratico, Bill Clinton.

