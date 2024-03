Interessati 15 dei 32 Stati. Le fiamme hanno colpito 1421 ettari di territorio

Emergenza incendi in Messico. In almeno 15 dei 32 Stati del Paese sono segnalati roghi boschivi che hanno intaccato 1.421 ettari di territorio. Una delle regioni più colpite è stato lo stato di Veracruz, sulla costa del Golfo del Messico, dove secondo le autorità sette incendi hanno interessato, tra gli altri, la Riserva ecologica di Texhuacan, l’Aserradero di Maltrata, Axoxohuila Soledad Atzompa e Las Galeras di Ayahualulco. Nella località di Nogales, nella zona montuosa centrale di Veracruz, le fiamme hanno devastato vasti campi agricoli, bruciato case e bestiame e costretto all’evacuazione di diverse famiglie. Soccorritori, vigili del fuoco, soldati e residenti di Nogales sono al lavoro per cercare di controllare gli incendi.

