Il presidente transalpino: "L'Isis-K in questi ultimi mesi ha condotto diversi tentativi anche in Francia"

Parigi tende una mano a Mosca. La Francia ha “proposto ai servizi russi, così come ai nostri partner nella regione, una maggiore cooperazione” nella lotta al terrorismo, “tenendo conto delle informazioni che i nostri servizi hanno e degli elementi che possono essere utili ai russi”, ha detto Emmanuel Macron. Il leader transalpino ha affermato che i contatti saranno “inizialmente” a livello tecnico e ministeriale. “Vedremo l’evoluzione del contesto e se i prossimi giorni o settimane lo giustificheranno”.

Macron: “Isis-K aveva condotto diversi tentativi in Francia”

La branca afghana dell’Isis nota come Isis-K, cioè Isis Khorasan, che ha rivendicato l’attacco di venerdì a una sala concerti alla periferia ovest di Mosca, “ha condotto in questi ultimi mesi diversi tentativi” in Francia, ha detto ancora il presidente francese parlando durante una visita in Guyana francese. “Questo particolare gruppo, che a quanto pare è coinvolto in questo attacco, negli ultimi mesi aveva compiuto diversi tentativi sul nostro territorio”, .

