Emergenza negli stati sudorientali di Rio de Janeiro ed Espirito Santo

Le forti piogge registrate in Brasile questo fine settimana hanno ucciso almeno 23 persone negli stati sudorientali di Rio de Janeiro ed Espirito Santo. Il governo dello stato di Espirito Santos ha fatto sapere che 15 persone sono morte e quasi 5mila sono sfollate a causa delle forti piogge cadute da venerdì notte. Sabato le autorità di Rio hanno riferito di otto morti. I tredici morti a Espirito Santo sono state registrate a Mimoso do Sul, una città di campagna a 74 chilometri a sud della capitale dello stato, Vitoria. Le squadre di soccorso in entrambi gli stati hanno dovuto interrompere il lavoro venerdì sera a causa del rischio di nuove frane, e gli sforzi sono ripresi sabato pomeriggio. Sindaci e governatori della regione sud-orientale del Brasile avevano allertato i residenti di potenziali problemi per il fine settimana già da giovedì.

