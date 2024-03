Sale il bilancio delle vittime registrato negli Stati di Rio de Janeiro e Espírito Santo

Nella città di Mimoso do Sul, in Brasile, proseguono le operazioni di soccorso dopo che un’alluvione ha colpito il sud-est del Paese. Le forti piogge hanno provocato inondazioni e frane che hanno causato almeno 23 morti negli Stati di Rio de Janeiro e Espírito Santo. Un totale di 15 morti è stato registrato in Espírito Santo, di cui 13 a Mimoso do Sul.

