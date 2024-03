Si celebra l'inizio della Settimana Santa nella capitale Manila

Centinaia di cattolici nelle Filippine hanno partecipato domenica a una processione per le strade della capitale Manila per celebrare l’inizio della Settimana Santa. I fedeli tenevano in mano delle fronde di palma che sono state cosparse di acqua santa da un sacerdote. La Domenica delle Palme commemora la fede cristiana nell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme.

