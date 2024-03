Marine Le Pen: "Meloni, sosterrete von der Leyen? Io credo di sì"

IN AGGIORNAMENTO – Iniziata a Roma la convention internazionale di parte della destra europea cui partecipa anche la Lega. “Giorgia, signora prima ministra Meloni, sosterrete o no un secondo mandato di von der Leyen? Io credo di sì e così proseguiranno le politiche che danneggiano i popoli europei. E in Italia il solo candidato che si opporrà a un secondo mandato di von der Leyen è Matteo Salvini, e chi non vuole più queste politiche che ci sottomettono, tra l’altro, all’islamismo più radicale, devono scegliere lui”. Lo ha detto Marine Le Pen, leader del gruppo parlamentare Rassemblement National (Francia), nel suo videomessaggio all’evento ‘Winds of change’, organizzato a Roma da Id, il gruppo del Parlamento Ue a cui appartiene anche il Carroccio.

Salvini: “Chi sceglie noi non sceglie von der Leyen”

“Marine Le Pen chiede chi sosterrà un nuovo mandato di Ursula von der Leyen, e io vi dico che chi sceglierà la Lega sceglierà di mandarla a casa. Non si può continuare così”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega. “Il governo italiano, che gli italiani hanno scelto nel 2022, andrà avanti fino al 2027, stanno provando a dividerci ma non ci riusciranno. In Giorgia ho trovato un’amica, certo spesso anche tra amici ci possono essere problemi ma si va avanti”. “Solo immaginare che soldati europei possano andare in guerra è sbagliato. Credo che il presidente Macron sia un pericolo per l’Europa. È chiaro che in un conflitto tra Russia e Ucraina sappiamo distinguere tra aggredito e aggressore, ma io non voglio lasciare ai miei figli un continente impegnato nella terza guerra mondiale”, ha detto ancora.

Giorgetti: “Pnrr soffocato da burocrazia”

“In Italia abbiamo preso una montagna di debito per fare il Pnrr, che è soffocato da un mix micidiale di burocrazia, italiana ed europea. L’Europa produce regole che soffocano questo spirito imprenditoriale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti

