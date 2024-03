Lo comunica il locale ministero della Difesa

Si alza il livello della tensione a Taiwan: nella notte si sono registrati 36 aerei militari e 6 navi da guerra cinesi intorno all’isola, comunica il locale ministero della Difesa. “Fino alle 6 ora locale (le 23 di giovedì ora italiana) di oggi sono stati rilevati 36 aerei da combattimento e 6 navi da guerra cinesi che operavano intorno a Taiwan. Tredici degli aerei sono entrati nella Zona di identificazione di difesa aerea settentrionali e sud-occidentali di Taiwan. Le forze armate hanno monitorato la situazione e impiegato le forze appropriate per rispondere“, si legge in un post del ministero su X.

