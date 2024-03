Il capolista del partito francese Rassemblement National di Marie Le Pen: "Leader del Cremlino è un'incarnazione del potere molto egocentrica"

Jordan Bardella, capolista del partito francese Rassemblement National di Marine Le Pen, contro Matteo Salvini per le sue dichiarazioni dopo la vittoria di Vladimir Putin alle elezioni russe.

La giornalista di FranceInfo ha chiesto al politico transalpino: “Il vostro alleato al Parlamento Ue Matteo Salvini ha detto che quando un popolo vota ha sempre ragione. È d’accordo con lui?”. “Questa è la regola della democrazia, lui definisce in questo modo la democrazia”, ha risposto Bardella, “ora la Russia è un regime democratico? Ovviamente no”. “Vladimir Putin è un’incarnazione del potere molto, molto egocentrica”, ha aggiunto, “penso che la posizione assunta dalla diplomazia francese sia quella giusta: non necessariamente congratularsi con il Presidente Putin per la sua elezione, ma prenderne atto, perché è il rappresentante della Federazione Russa. E se domani ci saranno negoziati, saranno con lui”.

