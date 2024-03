Le due formazioni correranno separatamente alle elezioni regionali

Il partito indipendentista Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), attualmente al governo in Catalogna, scarta l’ipotesi di presentare una candidatura congiunta insieme a Junts alle elezioni del 12 maggio, come proposto ieri dall’ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont. Lo confermano fonti del partito a LaPresse.

Le due formazioni correranno dunque separatamente alle regionali. Al momento, secondo quanto riferiscono le fonti, non sono in corso negoziati per un possibile futuro governo in Catalogna tra i due partiti. “Di questo si parlerà dopo le elezioni”, dicono. In un commento rilasciato ieri, dopo l’annuncio della candidatura di Puigdemont, fonti di Erc hanno affermato che “c’è spazio per ricostruire i ponti” con Junts, si sono dette “liete” di farlo e hanno invitato la formazione di Puigdemont a iniziare “sostenendo la proposta di finanziamento unico per la Catalogna avanzata dal presidente catalano, Pere Aragonès”, ovvero la riscossione da parte della Catalogna di tutte le tasse pagate nel territorio. Erc ha chiesto poi a Junts di chiarire se il partito è disposto ad appoggiare un’investitura del suo candidato Pere Aragones, attuale governatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata