L’ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni regionali in Catalogna, in programma il 12 maggio. “Mi presenterò alle prossime elezioni del Parlamento” catalano, ha detto il leader di Junts a un evento in corso ad Elna, in Francia. Puigdemont ha poi affermato che rinuncerà a guidare la lista del suo partito alle elezioni europee di giugno. “Ora che si è aperta l’opportunità di ripristinare la presidenza catalana”, destituita “illegittimamente e illegalmente tramite l’art. 155” della Costituzione, “non ha senso che eviti questa responsabilità per comodità personale”, ha detto Puigdemont, affermando che il voto in Catalogna sarà “un’opportunità per scegliere tra coloro che vogliono trasformare la Catalogna in un’autonomia inefficace” e coloro che vogliono che la Catalogna sia una “nazione indipendente”.

L’ex presidente della Generalitat catalana ha chiesto unità al fronte indipendentista in vista delle elezioni del 12 maggio in Catalogna. “Non smetterò mai di chiedere l’unità”, quanto più siamo stati “uniti” più siamo andati avanti, ha detto Puigdemont, facendo riferimento all’altro partito indipendentista catalano, Esquerra Republicana (Erc). L’ex governatore ha affermato che la sua “candidatura dovrà andare oltre l’acronimo di Junts”. Puigdemont ha annunciato la sua candidatura alle elezioni catalane a un evento che si sta tenendo a Elna, in Francia.

