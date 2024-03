Lo riferisce su X il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kocavs

Dopo i risultati ufficiali delle elezioni, il premier ungherese Viktor Orban “si è congratulato con Vladimir Putin per la sua rielezione, sottolineando che la cooperazione tra Ungheria e Russia, basata sul rispetto reciproco, consente discussioni importanti anche in contesti geopolitici difficili”. Lo riferisce su X il portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kocavs. “Il primo ministro Orbán ha affermato l’impegno dell’Ungheria per la pace e la disponibilità a intensificare la cooperazione in settori non limitati dal diritto internazionale, sottolineando l’importanza del dialogo nella promozione delle relazioni pacifiche”, ha aggiunto il portavoce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata