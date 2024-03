Si tratta di due uomini di 21 e 34 anni, annegati nell'area di Eagle Falls

I corpi di due persone sono stati recuperati nel fine settimana dopo essere caduti in acqua in una pericolosa area balneare nello stato di Washington, resa popolare da TikTok. Sono stati identificati come uomini provenienti dal Giappone. Si tratta di Hiroya Konosu, 21 anni, e Takayuki Suzuki, 34, come riporta il Daily Herald. Il personale di ricerca e soccorso era intervenuto sabato nell’area di Eagle Falls, lungo il fiume Skykomish, a est di Index, dopo la segnalazione di due individui finiti sott’acqua e non riemersi. Avrebbero fatto parte di un gruppo di quattro persone. I loro corpi sono stati rinvenuti domenica.

La bella ma pericolosa piscina lungo la U.S. Route 2 è diventata molto popolare grazie ai social media, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di Sky Valley, Eric Andrews. Le cascate, i cui video sono diventati virali su TikTok nel 2020, sono diventate un “punto caldo” per gli annegamenti negli ultimi anni. Le cascate presentano una serie di rapide in cui l’acqua, alimentata dal ghiacciaio, viene incanalata in stretti scivoli tra le rocce. Quasi ogni anno le persone annegano o vengono salvate dopo essere state travolte o entrate nelle cascate. Andrews ha detto che l’ondata di TikTok si è calmata, ma le cascate rimangono popolari. I primi soccorritori hanno invitato le persone ad ammirare le cascate lontano dall’acqua.

