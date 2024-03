La presidente della Commissione europea: "Erogati 4,5 miliardi di euro per Kiev"

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha incaricato l’ex presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, di redigere un rapporto sulla difesa. “Insieme all’Alto rappresentante, le ho chiesto, caro Sauli, di scrivere una relazione su come migliorare la preparazione e la prontezza civile e di difesa dell’Europa”, ha affermato von der Leyen in un punto stampa con Niinisto. “In molti modi, la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha distrutto molte illusioni: l’illusione che la pace fosse permanente. L’illusione che l’Europa da sola stesse facendo abbastanza in materia di sicurezza – sia essa economica o militare, convenzionale o informatica. Guardandoci intorno, è chiaro che non c’è più spazio per altre illusioni. Il mondo è pericoloso come lo è stato per generazioni”, ha evidenziato. “Qualche mese fa Sauli ha detto: ‘L’Europa deve svegliarsi’. E sono pienamente d’accordo con te. Sappiamo che le ambizioni di Putin non si fermano in Ucraina, al contrario: Putin parla della sua ‘missione storica’. E questo è fin troppo familiare al popolo finlandese, caro Sauli. Avete imparato a vivere in prossimità di un vicino così imprevedibile e aggressivo”, ha aggiunto.

Nuovi fondi all’Ucraina

“Caro Denys Shmyhal, oggi è un buon giorno per l’Ucraina. La Commissione ha appena erogato 4,5 miliardi dai 50 miliardi del fondo per l’Ucraina. E sono felice di ricevere il Piano Ucraina, per rilanciare gli investimenti e avvicinarci alla nostra Unione” ha detto la presidente della Commissione europea, che oggi ha ricevuto il premier ucraino a Bruxelles.

