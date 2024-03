E' quanto si legge nell'ultima bozza delle conclusioni del Consiglio europeo

“Il Consiglio europeo chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici in Russia e la fine della persecuzione dell’opposizione politica. La responsabilità ultima della morte di Alexei Navalny ricade sulle autorità russe. Il Consiglio europeo chiede un’indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze esatte della sua morte”. E’ quanto si legge nell’ultima bozza delle conclusioni del Consiglio europeo di domani e venerdì, elaborata dagli ambasciatori Ue stamane. “Accoglie con favore l’adozione di nuove misure restrittive contro i responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani e chiede che siano portati avanti i lavori in seno al Consiglio per istituire un nuovo regime di sanzioni in considerazione della situazione in Russia e delle sue azioni destabilizzanti all’estero”, si legge ancora nel testo.

