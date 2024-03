La donna si chiama Ambrozia Meta, solidarietà sui social

Il premier albanese Edi Rama avrebbe spinto una giornalista, che sembra gli abbia fatto una domanda su Kuchner (genero di Trump). Il video dello ‘spintone’ sta facendo il giro dei social: la giornalista si chiama Ambrozia Meta. Women in Journalism ha scritto sui social: “È inaccettabile spingere un giornalista. Non è la prima volta che il leader mostra disprezzo verso la stampa critica. Siamo al fianco di Meta e chiediamo che Rama si scusi e tratti i giornalisti con rispetto”.

#Albania: Women Press Freedom denounces PM Edi Rama’s aggression towards #AmbroziaMeta. It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

— #WomenInJournalism (@CFWIJ) March 19, 2024