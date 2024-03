L'ex presidente Usa ricevuto dal premier britannico

Visita non annunciata dall’ex presidente americano Barack Obama al premier britannico Rishi Sunak. L’ex leader della Casa Bianca che si trova a Londra per attività legate alla sua fondazione, ha incontrato il premier nella sua residenza al numero 10 di Downing Street, accompagnato dall’abasciatrice americana nel Regno Unito, Jane Hartley. I due non si erano mai visti prima di persona.

