L'ex braccio destro dell'attivista russo: "Lo ha ammazzato per non scambiarlo"

Leonid Volkov, poitico, attivista ed ex braccio destro di Alexei Navalny punta il dito contro il presidente russo. “Putin ha chiamato per la prima volta Navalny per nome, un mese dopo averlo cinicamente ucciso. E lo ha confermato lui stesso: lo ha ucciso per non scambiarlo”, scrive su X Volkov. “L’insetto succhiasangue si diverte nell’impunità. Scoppierà presto e ci saranno degli schizzi”.

Путин назвал Навального по имени впервые. Через месяц после того, как цинично убил его. И сам подтвердил — убил, чтобы не обменять. Упивается безнаказанностью, насосавшийся крови клоп.

Скоро лопнет, вот брызг-то будет. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 17, 2024

“Putin ha ucciso Alexei Navalny”, ha affermato in un altro post. “Ora (Putin ndr) ha deciso che non c’è più bisogno di fingere. Lo ha confermato lui stesso. E ha promesso di uccidere ancora e ancora”.

А теперь он решил, что не надо больше делать вид.

Сам это подтвердил.

И пообещал убивать еще и еще. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 17, 2024

