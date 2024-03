Il ministero degli Esteri russo sostiene che l'Occidente abbia fatto di tutto per disturbare le elezioni

Mosca ha riferito di un’altissima affluenza alle elezioni presidenziali nelle regioni ucraine occupate di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Secondo i dati ufficiali riportati dall’agenzia Ria Novosti, al termine del primo giorno di voto, è stata registrata un’affluenza del 69,28% a Donetsk, 36,02% a Luhansk, 68,66% a Kherson e 55% a Zaporizhzhia. Complessivamente in Russia l’affluenza registrata fino alle 8 di questa mattina (ora locale), è stata del 38,35%, secondo quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un commento alla Tass, ha affermato che “nell’ultimo anno gli avversari occidentali di Mosca hanno cercato attivamente di disturbare le elezioni presidenziali in Russia“. “Hanno fatto di tutto per disturbare le elezioni, impedirne lo svolgimento, distorcere l’idea del voto in vari modi”, ha affermato Zakharova, accusando l’Occidente di essere ricorso anche a campagne di disinformazione e influenza online, dalla distribuzione di contenuti, al blocco delle applicazioni delle organizzazioni russe sulle piattaforme digitali.

Tentano di danneggiare urne e schede, due arresti

L’agenzia di stampa statale russa Tass ha riferito che oggi una donna, nella città degli Urali di Ekaterinburg, ha cercato di gettare senza successo del liquido verde in un’urna elettorale, mentre un pensionato nella regione di Altai, nella Siberia meridionale, ha tentato di danneggiare le schede. Entrambi sono stati arrestati. In Russia sono in corso le elezioni presidenziali che confermeranno la leadership di Vladimir Putin nel Paese per altri sei anni.

Kiev ha lanciato ordigno esplosivo vicino seggio Zaporizhzhia

L’agenzia russa Tass ha riferito che le forze armate ucraine hanno sganciato un ordigno esplosivo da un drone vicino a un seggio elettorale nel villaggio di Blagoveshchenka, nella regione occupata di Zaporizhzhia. L’agenzia ha citato la presidente della commissione elettorale distrettuale, Natalia Ryabenkaya. “È successo alle 7, era ancora tutto chiuso”, “non ci sono state vittime, e anche l’edificio non è stato danneggiato”, ha detto Ryabenkaya.

