Un incendio ha devastato la villa dell’attrice e modella Cara Delevingne nel quartiere Studio City di Los Angeles. I vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore per spegnere le fiamme. Da quanto si apprende due persone sarebbero rimaste ferite mentre la modella non era in casa. La causa dell’incendio è sotto inchiesta. Il video aereo mostra i resti carbonizzati della struttura bruciata.

