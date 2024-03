Il ministro degli Esteri: "Mi auguro che non accada" che un Paese mandi le proprie truppe in autonomia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lancia l’allarme dopo le dichiarazioni del presidente francese Macron sul possibile invio di truppe transalpine a supporto dell’Ucraina nella guerra contro la Russia. “Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina” e “mi auguro che non accada” che un Paese mandi lì le proprie truppe in autonomia, ha affermato il vicepremier, intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona. “Sarebbe un errore entrare in Ucraina”, ha aggiunto, “entrare noi e fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale”.

