Lo riportano i media locali. Tra i morti anche quattro bambini

Un’imbarcazione che trasportava migranti è affondata al largo della Turchia e il bilancio è di almeno 20 morti fra cui 4 bambini, 2 dei quali neonati. Lo riportano i media turchi. Il naufragio del gommone è avvenuto precisamente al largo della costa di Çanakkale, distretto di Ecebat. “Una barca di migranti è affondata al largo della costa del distretto di Eceabat. Tutte le nostre squadre hanno iniziato le operazioni di ricerca e salvataggio nella regione”, ha riferito il governatore di Canakkale, Ilhami Aktas, come riporta il quotidiano Hurriyet.

Non è chiaro quante persone si trovassero a bordo del gommone quando è affondato nell’Egeo. La Guardia costiera turca, che continua le ricerche, ha salvato 2 migranti al largo di Eceabat. Altri 2, secondo quanto riferito dal governatore Ilhami Aktas, sono riusciti a raggiungere la riva da soli. Lo stesso Aktas ha fatto sapere che i 2 bambini che hanno perso la vita erano neonati. Al momento non è nota la nazionalità dei migranti. Nelle operazioni di ricerca e salvataggio sono coinvolte 10 barche della Guardia costiera e due elicotteri, riporta Anadolu. Diverse ambulanze sono in attesa in un porto vicino.

Sebbene il loro numero sia diminuito negli ultimi anni, i migranti provenienti soprattutto dal Medioriente e dall’Africa lasciano spesso la Turchia per cercare di raggiungere la Grecia in cerca di una vita migliore nei Paesi europei. Alcuni migranti che lasciano la Turchia provano anche a raggiungere l’Italia. La Guardia costiera turca ha dichiarato di avere bloccato questa settimana almeno 93 migranti che tentavano di lasciare la Turchia via mare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata