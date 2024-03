Immagine Sos Méditerranée

Secondo quanto scrive Sos Méditerranée "molte persone sono morte"

Secondo le prime testimonianze raccolte dal team di Ocean Viking, che ieri ha soccorso 25 persone su una nave alla deriva, “l’imbarcazione ha trascorso circa sette giorni in mare aperto. I sopravvissuti raccontano che molte persone sono morte. Tutti i naufraghi sono sotto le cure dei nostri medici ed è stata richiesta un’evacuazione medica per 2 persone in condizioni critiche” scrive sui social Sos Méditerranée.

Le persone sono state soccorse ieri da un gommone alla deriva, “avvistato col binocolo in Sar libica” si legge ancora sui social. “È stato necessario attivare il piano d’emergenza medico di massa al fine di curare i sopravvissuti, tutti in condizioni di estrema vulnerabilità fisica e mentale”.

