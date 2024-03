I manifestanti sono entrati nel locale, nessuna tensione con i dipendenti

Un gruppo di studenti in corteo per l’8 marzo a Milano, ha occupato la sede del McDonald’s di Porta Venezia. I manifestanti sono entrati nel locale, portando con sé striscioni e un megafono, alternandosi negli interventi. Non si sono registrate criticità con i dipendenti del locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata