Una frana ha distrutto una villa a Los Angeles. E’ successo mercoledì mattina a Sherman Oaks, quartiere a circa 19 chilometri dal centro città. Una prima ricerca non ha trovato vittime ma diverse persone sono state evacuate, ha dichiarato il dipartimento dei Vigili del fuoco della metropoli statunitense. Non sono state rese note le cause della frana ma potrebbero essere legate ai numerosi smottamenti e inondazioni invernali.

