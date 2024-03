E' stata realizzata in onore di Sua Maestà per il WOW Girls Festival

Un Barbie dedicata alla Regina Camilla. “Celebriamo donne e ragazze straordinarie! Il WOW Girls Festival è una forza di cambiamento nella società che vede le ragazze, il loro potenziale e le opportunità che offre per il loro futuro” si legge sui social della Royal Family.

“Insieme alla Regina del Belgio e alla Duchessa di Gloucester, la Regina ha dato il benvenuto a Buckingham Palace a una serie di donne e ragazze straordinarie, mentre il tour del bus si conclude. Il WOW Bus è stato adattato per consentire a gruppi, individui e famiglie di partecipare alle attività progettate da WOW per esplorare in modo creativo le questioni relative alla parità di genere, anche attraverso il gioco, la lettura, l’esperienza digitale, il video e uno studio di registrazione. Durante l’evento, Sua Maestà ha ricevuto una bambola Barbie molto speciale, come riconoscimento per il suo lavoro a sostegno del festival in qualità di Presidente”.

