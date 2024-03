Percorrevano il percorso Zermatt-Arolla

Sei sciatori risultano dispersi da ieri sulle Alpi svizzere. La polizia del Canton Vallese ha dichiarato in un comunicato che le ricerche sono iniziate sabato tra la località di Zermatt e il villaggio di Arolla, vicino al confine con l’Italia. “Il gruppo ha iniziato il suo tour sabato a Zermatt e successivamente è stato dato per disperso nella zona della Tête Blanche”, si legge nel comunicato della polizia. Secondo quanto riferisce RSI, stavano percorrendo il percorso Zermatt-Arolla (VS). Le condizioni meteorologiche nella zona dove sono scomparsi gli escursionisti – dice ancora RSI – sono molto difficili e le operazioni di soccorso sono dunque molto delicate.