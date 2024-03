Lo ha detto il Commissario europeo per gli affari economici e monetari

Da Milano a Bruxelles, si parla del futuro dell’Europa. “Serve un risultato importante della famiglia dei socialisti e dei democratici che ne confermi il ruolo cruciale negli equilibri parlamentari e politici europei”. Così il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, in un video messaggio inviato per l’evento ‘L’Europa che vogliamo’, a Milano. “E che dia un segnale molto chiaro ai conservatori del Ppe, e il segnale è che bisogna collaborare in nome di un comune disegno europeo ma non si possono aprire e nemmeno dischiudere le porte alle forze nazionaliste, sovraniste, anti europee – ha detto Gentiloni -. Chi apre questa porta apre la porta a chi vuole distruggere questo straordinario progetto di pace e democrazia”.

