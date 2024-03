L'immagine da un media locale

Il fuoco ha coinvolto un'area di circa mille metri

L’Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha revocato le limitazioni sulle attività dell’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, dopo che era stato tutto bloccato per via di un incendio. Lo scalo funziona normalmente e tre voli sono stati dirottati su altri aeroporti. Lo riporta Ria Novosti. “Alle 18.22 ora di Mosca (le 16.22 italiane, ndr) sono state revocate le restrizioni temporanee per l’aeroporto di San Pietroburgo. Durante la loro validità (dalle 17.00 ora di Mosca), tre voli sono stati inviati ad aeroporti alternativi”, si legge in una nota.

Il fuoco ha inghiottito l’hangar e l’area del rogo è di 1.000 metri quadrati. Due persone sono rimaste ferite e sono ora ricoverate.

