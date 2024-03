Foto dall'archivio

La prefettura dunque dichiara complessivamente sei dispersi nel Gard

Almeno sei persone risultano scomparse nel Gard, in Francia, come riferisce France Ouest citando come fonte la prefettura. Ieri sera, intorno alle 3,30, un uomo e due bambini sono stati travolti dalle piene del Gardon, a Dions, vicino a Nîmes. Anche altre due persone a Goudargues, nel nord del dipartimento, sono scomparse domenica intorno alle 5 del mattino. Oggi le ricerche per ritrovarli è ancora in corso. Un automobilista era già disperso sabato sera a Gagnières, nel nord del dipartimento. Due altre persone a Goudargues, nel nord del dipartimento, sono risultate disperse domenica intorno alle 5 del mattino, ha detto Frédéric Loiseau, segretario generale della prefettura, durante una conferenza stampa. La prefettura dunque dichiara complessivamente sei dispersi nel Gard. Questo fine settimana molti dipartimenti sono stati messi in allerta arancione, a causa dei forti venti, delle forti piogge ma anche del rischio di inondazioni. Dions, comune del Gard, a nord di Nîmes, non è sfuggito a questo, riferisce sempre France Ouest sul suo portale internet di notizie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata