Il magnate dei media ha intenzione di unirsi in matrimonio con la scienziata 67enne Elena Zhukova

Rupert Murdoch si è fidanzato ufficialmente per la sesta volta. Il 92enne magnate dei media ha intenzione di unirsi in matrimonio con la scienziata 67enne Elena Zhukova. Il matrimonio, riferiscono i media statunitensi, è fissato per giugno nella sua tenuta in California. La notizia del legame arriva pochi mesi dopo che Murdoch ha consegnato le redini del suo impero mediatico al figlio Lachlan. Lo scorso agosto era stato reso noto la fine del fidanzamento di Murdoch con la fidanzata Ann Lesley Smith.

