Domenica al via il mese sacro del digiuno per i musulmani

Gaza si prepara per il Ramadan, domenica al via il mese sacro del digiuno per i musulmani. I raid israeliani hanno ridotto in macerie la maggior parte della moschee. Un migliaio quelle distrutte nella Striscia dal 7 ottobre. Nella città di Rafah, tra le rovine di quella che un tempo era la moschea di al-Farouq, bombardata il 22 febbraio, decine di persone si sono riunite per la preghiera del venerdì.

