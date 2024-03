Il prossimo voto municipale, ha spiegato il leader di Ankara, "rappresenterà un punto di svolta in Turchia"

“Per me questa è una finale. Con l’autorità data dalla legge” quelle del prossimo 31 marzo “saranno le mie ultime elezioni”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato da Cumhuriyet. “Il risultato che ne verrà fuori – ha aggiunto – sarà il trasferimento di una fiducia per i miei fratelli che verranno dopo di me. Per questo ci siamo preparati”. Il 31 marzo, quando si svolgeranno consultazioni municipali, ha spiegato Erdogan, “rappresenta un punto di svolta in Turchia, in cui tutti gli occhi del mondo islamico saranno puntati su di noi”.

