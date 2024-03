Le manifestanti hanno preso parola contro la violenza maschile, i casi di molestie e per la rottura del cosiddetto 'tetto di cristallo'

Grande manifestazione femminista a Barcellona in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Secondo la polizia locale di Barcellona, 40mila persone (100mila per gli organizzatori), nonostante la forte pioggia hanno marciato per le strade della città catalana per chiedere maggiori diritti per le donne. Le manifestanti hanno anche preso parola contro la violenza maschile, i casi di molestie e per la rottura del cosiddetto ‘tetto di cristallo’.

